TOGG’un Almanya’daki satış fiyatı belli oldu

Yerli otomobil markası TOGG artık Avrupa’ya açılıyor. TOGG’un 2 modeli Almanya’da satışa çıkarken fiyatları belli oldu.

Ön sipariş için kullanıcılardan 1.000 Euro tutarında ön ödeme alınırken Togg T10X ve Togg T10F için ilk etapta toplam 1.000 araçlık stok ayrılmıştı. Bu arada Togg, Avrupa pazarı için hazırladığı T10X ve T10F modellerinin Euro NCAP güvenlik testlerinin tamamından 5 yıldız alarak geçtiğini duyurmuştu.

Buna göre, her iki modelin de arkadan itişli standart menzile sahip V1 versiyonunun fiyatı 34 bin 295 Euro olarak duyuruldu.

T10X ve T10F'nin arkadan itişli, V1 donanım paketli ve uzun menzilli versiyonlarının fiyatı ise 40 bin 118 Euro olarak belirlendi.

V2 donanıma sahip arkadan itişli ve uzun menzilli T10X ve T10F'nin Almanya satış fiyatları ise 41 bin 200 Euro olarak açıklanıyor.

TOGG’un açıkladığı fiyatlar şöyle:

Togg T10F V1E RWD Standard Range: 34.295 euro

Togg T10F V1 RWD Long Range: 40.118 euro

Togg T10F V2 RWD Long Range: 41.200 euro

Togg T10X V1E RWD Standard Range: 34.295 euro

Togg T10X V1 RWD Long Range: 40.118 euro

Togg T10X V2 RWD Long Range: 41.200 euro

Öte yandan Türkiye'deki TOGG fiyatları şöyle: