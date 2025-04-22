Togg'un tasarımına yön veren isim ayrıldı: Berkan Kaplan görevini bıraktı

Kaplan, 6 yıllık süreçte yerli tasarım stüdyosunu kurmaktan ve T10X ile T10F modellerine liderlik etmekten gurur duyduğunu belirtti.

Türkiye'nin teknoloji ve otomobil girişimi Togg'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirketin henüz kuruluş aşamasından itibaren tüm tasarım süreçlerine liderlik eden Berkan Kaplan, Togg'daki görevinden ayrıldığını bildirdi. Kaplan, şirketin ilk modelleri T10X ve T10F'in tasarımında kilit rol üstlenmişti.

Berkan Kaplan, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile ayrılığı doğrularken, Togg'daki 6 yıllık serüvenine ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaştı. Kaplan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2019 yılında katıldığım Togg ailesinden, bu ay itibarıyla ayrılıyorum. Geçtiğimiz 6 yıl boyunca, Türkiye'nin ilk yerli elektrikli araçları olan T10X ve T10F projelerinde, kurduğum yerli Tasarım Stüdyosuna liderlik etmek benim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı oldu.Ekibimle birlikte yalnızca araç tasarımlarında değil; Trugo şarj üniteleri, uluslararası fuarlarda sergilenen kavramsal tasarımlar ve birçok başka projede de önemli başarılara imza attık.

Bugün, Togg ile ilgili projelerimde sona gelmiş bulunuyorum. Ancak geride bıraktığım yerden büyük başarılarla devam edileceğine olan inancım tam.

Bu süreçte her zaman yanımda olan ve birlikte çalışmaktan büyük keyif aldığım Design Studio ekibime en içten teşekkürlerimi sunuyorum. T10X ve T10F’nin hayata geçmesini sağlayan, bu şirketi sıfırdan inşa eden ve büyük hayaller için hayatlarını değiştiren tüm çalışma arkadaşlarıma da sonsuz teşekkürler. Tasarım liderliği yolculuğumda bana rehberlik eden Murat Günak’a ve süreç boyunca bilgi ve tecrübelerini benimle paylaşan Pininfarina ekibine de ayrıca minnettarım.

Şimdi yeni projelerin, yeni yolculukların ve yeni heyecanların zamanı geldi. Yakında yeni gelişmelerle yeniden görüşmek dileğiyle."

Berkan Kaplan, 2019 yılında Togg bünyesine katılmış ve şirketin yerli tasarım stüdyosunu kurma görevini üstlenmişti. Togg T10X ve Togg T10F modellerinin hem iç hem de dış tasarım süreçlerinin geliştirilmesinde kritik rol oynayan Kaplan'ın ayrılığı, sektörde yakından takip ediliyor.

BERKAN KAPLAN KİMDİR?

Türkiye'nin önde gelen otomotiv tasarımcılarından biri olarak kabul edilen Berkan Kaplan, 1980 yılında İzmir'de doğdu. Eğitim hayatına Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde başlayan Kaplan, mühendislik temelini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde Endüstriyel Tasarım yüksek lisansı ile tasarım alanıyla birleştirdi. Özellikle Togg'un ilk yerli elektrikli SUV modeli olan T10X'in tasarım sürecine yaptığı önemli katkılarla tanındı. Yaratıcı vizyonu ve uluslararası tecrübesiyle öne çıkan Kaplan, hem geleneksel otomotiv projelerine yenilikçi yaklaşımlar getirmiş hem de dijital platformlardaki içerikleriyle geniş bir kitleye ulaşmıştır. Kariyerine mühendis olarak başlayan Kaplan, zamanla tasarım danışmanlığı alanına yönelerek 2016'da kendi firmasını kurdu.

Bu firmayla Arçelik, Fakir, Arzum ve Hotpoint gibi büyük markalara tasarım çözümleri sundu ve aynı yıl tasarladığı ürünlerle uluslararası tasarım ödülleri kazandı. Estetik ve yenilikçiliği ön planda tutan tasarım anlayışıyla bilinen Kaplan, 2019 yılında Togg kadrosuna katılarak Türkiye'nin otomotiv sektöründeki vizyonuna katkı sağladı.

BERKAN KAPLAN'IN TOGG'DAKİ GÖREVLERİ NELERDİ?

Berkan Kaplan, 2019 yılında Togg ekibine katıldığında şirketin tasarım ekibine liderlik etmekle görevlendirildi. Kaplan, Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobilleri olan Togg T10X ve Togg T10F modellerinin tasarım süreçlerinde merkezi bir rol üstlendi. Sadece araçların dış görünüşleri değil, iç mekan ergonomisi, kullanıcı deneyimi arayüzleri ve genel marka kimliğinin oluşturulmasında da etkili çalışmalar yaptı. Kaplan'ın yönetimindeki ekip, Togg'un sadece bir araç üreticisi değil, aynı zamanda bir teknoloji ve mobilite markası olarak konumlandırılmasında önemli pay sahibi oldu.

Trugo hızlı şarj istasyonları, uluslararası fuarlarda sergilenen fütüristik konsept araç tasarımları ve dijital deneyim alanları da Berkan Kaplan'ın liderlik ettiği tasarım vizyonunun çıktılarındandı.

Berkan Kaplan'ın Togg'dan ayrılması, otomotiv sektöründe dikkatle karşılandı. Yerli otomobil markası Togg'un gelecekteki tasarım dili ve yeni modellerin vizyonunun nasıl şekilleneceği merak konusu olmaya devam ediyor. Kaplan'ın yerine henüz kimin atanacağına dair net bir açıklama yapılmazken, deneyimli tasarımcının sektördeki etkisinin sürmesi bekleniyor.