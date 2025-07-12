TOGG’un yarı fiyatına satılıyor kilometrede 13 kuruş yakıyor. Türkiye'de peynir ekmek gibi satılıyor

Dacia Spring, kilometrede 13 kuruşluk tüketimi ve 875 bin TL’lik fiyatıyla Türkiye’de elektrikli otomobil piyasasını sarsıyor. TOGG’un yarı fiyatına sunulan model, tasarruf ve pratiklik vadediyor.

Türkiye’de akaryakıt zamları sonrası yakıt tasarrufu arayanlar için Dacia Spring, oyunun kurallarını değiştiriyor. Kilometrede sadece 13 kuruş harcayan bu elektrikli otomobil, 875 bin TL’den başlayan fiyatıyla TOGG’un yaklaşık yarı fiyatına satılıyor. Elektrikli mobiliteyi geniş kitlelere ulaştıran model, şehir içi kullanım için ideal bir seçenek sunuyor.

Dacia Spring, 44 beygir gücündeki motoruyla şehir trafiğinde çevik bir performans sergiliyor. Maksimum 136 km/s hıza ulaşabilen araç, 180 kilometrelik menziliyle günlük ihtiyaçları rahatça karşılıyor. DC hızlı şarj istasyonlarında bataryası 1 saatte yüzde 80 doluluğa ulaşıyor, bu da pratikliğini artırıyor.

Kompakt tasarımı, dar sokaklarda kolay manevra kabiliyeti sağlarken, modern iç mekanıyla konfor sunuyor. Model, düşük işletme maliyetiyle dikkat çekiyor. 100 kilometrede yalnızca 13 TL’lik elektrik tüketimi, en tutumlu benzinli araçların bile 300 TL’yi aştığı bir dönemde devrim niteliğinde.

Ayrıca, elektrikli araçların bakım maliyetlerinin düşük olması, Spring’i uzun vadede daha ekonomik kılıyor. Çevre dostu yapısıyla karbon ayak izini azaltan araç, sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlıyor. Dacia Spring, uygun fiyatıyla Türkiye’de elektrikli otomobil algısını değiştiriyor.

TOGG’un yerli üretim avantajına rağmen, Spring’in fiyat-performans dengesi yoğun ilgi görüyor. Bayilerde test sürüşü talepleri artarken, araç “peynir ekmek gibi” satılıyor. Elektrikli otomobil pazarında rekabeti kızıştıran Dacia Spring, ekonomik ve çevreci bir alternatif olarak öne çıkıyor.