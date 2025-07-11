TOGÜ ile TÜİK arasında akademik ve veriye dayalı iş birliği protokolü imzalandı

TOKAT / FATİH KARAMAN

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) arasında eğitim-öğretim ve veriye dayalı akademik iş birliğini kapsayan protokol, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz ve TÜİK Başkanı Dr. Erhan Çetinkaya tarafından imzalandı. İmza töreninde TÜİK başkan yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Demir de katıldı.

Protokol ile birlikte, üniversite ve kurum arasında geniş kapsamlı bir iş birliği ağı kurulması hedefleniyor. Bu kapsamda eğitim, araştırma ve geliştirme (AR-GE) faaliyetleri, ulusal ve uluslararası proje geliştirme çalışmaları, kongre, sempozyum, konferans, panel ve veri kampı gibi çok sayıda bilimsel etkinlik hayata geçirilecek.

TÜİK VERİLERİNE ERİŞİM İMKÂNI

Protokol doğrultusunda, üniversite akademik personeli, ihtiyaç duymaları halinde 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu’nun 13. ve 14. maddeleri çerçevesinde TÜİK verilerine erişim sağlayabilecek. Bu sayede, akademik çalışmaların daha sağlıklı ve güncel veri temelli yürütülmesi mümkün olacak.

EĞİTİM PROGRAMLARI VE HİZMET İÇİ EĞİTİMLER

TOGÜ tarafından TÜİK personeline yönelik çeşitli hizmet içi ve mesleki eğitim programları düzenlenecek. Üniversite ilgili birimleri aracılığıyla TÜİK personelinin yabancı dil, bilgisayar programlama gibi alanlarda niteliklerini geliştirmeleri sağlanacak. Ayrıca, Sosyal ve Fen Bilimleri alanlarındaki lisansüstü programlar için TÜİK personeline her yıl belirlenecek kontenjanlar ayrılacak.

ÖĞRENCİLERE İŞLETMEDE EĞİTİM VE TEKNİK GEZİ FIRSATLARI

Üniversitemiz öğrencilerine TÜİK bünyesinde “İşletmede Mesleki Eğitim” yapma fırsatı sunulacak. TÜİK tarafından belirlenecek kontenjan doğrultusunda öğrenciler, kurumun ilgili birimlerinde deneyim kazanma şansı elde edecek. Ayrıca, öğrencilere yönelik teknik geziler ve iş başında gözlem programları da düzenlenecek.

PROJELERE VERİ DESTEĞİ VE AKADEMİK DANIŞMANLIK

TOGÜ’nün yürüteceği Erasmus, TÜBİTAK ve benzeri araştırma projelerine TÜİK tarafından istatistiksel analiz ve veri desteği sağlanacak. Öte yandan, TÜİK personelinin hazırlayacağı uzmanlık tezlerine üniversite öğretim üyeleri tarafından akademik danışmanlık desteği sunulacak.

İmzalanan protokol, üniversite-sanayi-kurum iş birliğinin güçlendirilmesine ve bilime dayalı kalkınmaya önemli katkılar sağlaması açısından stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.