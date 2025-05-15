TOGÜ "Spor Dostu Kampüs" sertifikasına layık görüldü

Fatih karaman Tokat/Yeniçağ

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde yapılan Spor Dostu Kampüs Ödül Törenine İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ve davetliler katıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Spor Dostu Kampüs Sertifikası, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz’a takdim edildi.

REKTÖR YILMAZ: “ÖRNEK BİR ÜNİVERSİTE MODELİ ORTAYA KOYDUK”

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz yapmış olduğu açıklamada Üniversitemizin Spor Dostu Kampüs sertifikası almasını memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Rektör, “Spor Dostu Kampüs kriterleri arasında, öğrencilerin ve akademik-idari personelin spor olanaklarına erişimini kolaylaştırmak, fiziksel aktiviteyi günlük yaşamın bir parçası haline getirmek ve spor yoluyla kampüs mensupları arasında etkileşimi artırmak yer alıyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, bu kriterleri başarıyla karşılayarak örnek bir üniversite modeli ortaya koydu. Bu başarı, sadece altyapı yatırımlarımızın değil, aynı zamanda sağlıklı yaşam bilincini öğrencilerimize ve personelimize aşılamaya yönelik sürdürülebilir politikalarımızın bir sonucudur. Sporun bir yaşam biçimi haline gelmesini istiyoruz. Bundan sonra da bu vizyonla çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.