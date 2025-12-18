Fatih Karaman Tokat/Yeniçağ

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, TÜBİTAK, BAP ve 2209 öğrenci projelerinde son yıllarda dikkat çekici bir artış yaşandığını belirtti. Teknopark bünyesinde yürütülen Ar-Ge projelerinin, üniversitenin üretim ve yenilik odaklı vizyonuna önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Rektör Yılmaz, BAP projeleriyle ilgili de ayrıntılı bilgiler paylaştı.

EĞİTİM-ÖĞRETİMDE KALİTEYİ ARTIRAN YENİLİKLER

Sunumda; kurumsal ve program akreditasyon çalışmaları, çift diploma programları, 60+ Tazelenme Üniversitesi, yapay zekâ temelli yeni bölümler, ders dışı öğrenme transkripti ve uygulamalı eğitimlerin yaygınlaştırılması gibi birçok yenilikçi uygulamaya yer verildi. Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, 31 programın akreditasyon sürecinin devam ettiğini, hâlihazırda ise 10 programın akredite edildiğini ifade etti.

OSB Meslek Yüksekokulları hakkında da bilgi veren Rektör Yılmaz, Erbaa ilçesinde OSB MYO için yer tahsisi yapıldığını belirtti. Ayrıca 7+1, 3+1 ve 2+2 eğitim modellerine değinerek, uygulama ağırlıklı derslerin önemine dikkat çekti.

ÜRETİM VE UYGULAMA ODAKLI YENİ TESİSLER

TOGÜ Mutfak Eğitim ve Üretim Tesisi, Hijyenlab Laboratuvarı, Siber Güvenlik ve Yazılım Geliştirme Laboratuvarları ile tarım ve hayvancılığa yönelik üretim tesislerinin üniversiteyi uygulamalı eğitimde öncü bir konuma taşıdığı ifade edildi. Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Eczacılık Fakültesi için TOGÜ Şifa Laboratuvarı’nın yakın zamanda kurulacağını belirtti.

Bilim ve Doğa Müzesi, Milli Teknoloji Atölyesi ve Gökevi’nin açılışlarının da kısa süre içinde gerçekleştirileceğini aktaran Rektör Yılmaz, bu alanların öğrenciler için önemli uygulama merkezleri olacağını dile getirdi.

ULUSAL VE ULUSLARARASI BAŞARILAR

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin QS, THE Impact, CWUR ve UI GreenMetric gibi saygın uluslararası sıralamalarda elde ettiği derecelerle küresel ölçekte görünürlüğünü artırdığına dikkat çeken Rektör Yılmaz, bilimsel yayın sayısı ve nitelikli akademik üretimde de önemli bir artış yaşandığını ifade etti.

Üniversite bünyesinde kurulması planlanan 2 megavatlık Güneş Enerjisi Santrali’nin, üniversitenin elektrik ihtiyacının tamamının karşılanmasına önemli katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi.

FİZİKİ ALTYAPI VE SAĞLIK YATIRIMLARI

Yeni Rektörlük Binası’nın hizmete açılması, üniversite hastanesinde gerçekleştirilen tıbbi cihaz yatırımları, spor alanları ve devam eden fakülte inşaatlarıyla üniversitenin fiziki kapasitesinde güçlü bir büyüme yaşandığı aktarıldı. Hastane acil servisi, yoğun bakım, otopark, Diş Hekimliği Fakültesi, anaokulu ve kütüphane projelerinin ise planlanan takvim doğrultusunda ilerlediği belirtildi.

STRATEJİK İŞ BİRLİKLERİ

Uluslararası üniversitelerle imzalanan protokoller, yabancı araştırmacı kabulü ile sanayi ve kamu kurumlarıyla geliştirilen iş birliklerinin üniversitenin küresel etkileşimini güçlendirdiği vurgulandı. Üniversitede 3 bin 376 uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Rektör Yılmaz, çeşitli değişim programlarıyla öğrenci ve personel hareketliliğinin sürdüğünü kaydetti.

TOPLUMSAL KATKI VE BÖLGESEL KALKINMA

Tarımsal AR-GE projeleri, sağlık hizmetleri, kadınlara ve gençlere yönelik eğitim programları ile kırsal kalkınmaya dönük çalışmaların üniversitenin şehirle bütünleşen yapısını güçlendirdiği ifade edildi. Finansal okuryazarlık projesi kapsamında 2 bin kişiye ulaşıldığını belirten Rektör; tohum takası, fide dağıtımı, bal üretimi ve çölyak hastaları için glütensiz ürün üretimi gibi birçok çalışmanın hayata geçirildiğini söyledi.

Ayrıca Tokat’ın tarihi mekânlarını tanıtan bir boyama kitabı tasarlandığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, çocukların bu sayede Tokat’ın tarihini eğlenerek öğrenebileceğini belirtti. Üniversitenin Spor Dostu, Beslenme Dostu ve Yaya Öncelikli Kampüs belgelerini aldığı da vurgulandı.

SORU-CEVAP VE GELECEK VİZYONU

Toplantının sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversiteye ayrılan bütçenin etkin kullanıldığını, üretim yapan tesislerin uygulamalı eğitim açısından büyük bir gereklilik olduğunu ifade etti. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin önümüzdeki dönemde de kalite, üretim, sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal fayda odaklı çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği belirtildi.