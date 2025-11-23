YENİÇAĞ - Tokat / Fatih Karaman

Tokat Valiliği İl Özel İdaresi tarafından desteklenen “Tokat Patates Tarımının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında, TOGÜ Ziraat Fakültesi tarafından üretilen milli çeşitlere ait tohumluk patatesler çiftçilere dağıtıldı. Reşadiye Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda yapılan etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, Reşadiye Belediye Başkanı Ergül Ünal, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resul Gerçekcioğlu, daire müdürleri, üreticiler ve öğrenciler katıldı.

Doç. Dr. Yasin Bedrettin Karan, proje hakkında bilgi vererek TOGÜ Ziraat Fakültesi tarafından yürütülen çalışmanın; verim ve kalite açısından üstün özelliklere sahip klonlar elde etmeyi, meristem kültürleriyle virüsten ari mini yumru üretimi yapmayı ve yeni millî patates çeşitlerini tescile hazır hâle getirmeyi amaçladığını ifade etti. Ayrıca sertifikalı tohumluk kullanımının artırılmasıyla Tokat’ın düşük birim alan veriminin yükseltilmesinin hedeflendiğini belirtti. Karan, Türkiye’de patates üretim haritasını değiştiren “Patates Kanseri” hastalığının Ordu’da görülmesi nedeniyle Reşadiye ve Başçiftlik ilçelerinin riskli bölgeler arasında değerlendirildiğini hatırlattı. Bu nedenle, bu bölgelere sağlıklı ve sertifikalı tohumluk ulaştırılmasının büyük önem taşıdığını dile getirdi. Bu yıl üretilen temel kademe tohumlukların özellikle Ordu’ya sınır olan Reşadiye’de dağıtılmasının, proje açısından stratejik bir adım olarak görüldüğü kaydedildi.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resul Gerçekcioğlu konuşmasında, 2020 yılından bu yana sürdürülen proje kapsamında geliştirilen ve tescili gerçekleştirilen yerli patates çeşitleri Başçiftlik Beyazı ile Güngörbeye ait temel kademe tohumlukların, bu yıl da bölge çiftçilerine ücretsiz olarak dağıtıldığını belirtti. Gerçekcioğlu, söz konusu yerli çeşitlerin bölgedeki üretim kapasitesini artırmayı hedeflediğini vurgulayarak, Reşadiye ve çevre ilçelerden gelen üreticilerin tohumluklarını teslim alarak yeni üretim sezonu için hazırlıklara başlayacağını ifade etti. Katkı sunanlara teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rasim Koçyiğit yapmış olduğu konuşmada projenin önemine değindi. Projenin hem verim artışına hem de hastalıklara dayanıklı çeşitlerin yaygınlaştırılmasına katkı sağladığını vurgulayarak, üniversite–üretici iş birliğinin güçlenmesinin bölge ekonomisine de olumlu yansıyacağını dile getirdi. Çalışmalarda emeği geçen akademisyenlere ve üreticilere teşekkür eden Rektör Yardımcımız, yeni sezonda tüm çiftçilere bereketli, verimli ve sorunsuz bir üretim dönemi temennisinde bulundu.

DOKAP, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü ve Tokat İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği destekleriyle yapılacak 1,2 dekarlık tam kontrollü sera sayesinde, önümüzdeki yıllarda hem milli çeşitlerin hem de yasal çoğaltım izni olan yabancı çeşitlerin üretimi artırılacak. Böylece dışa bağımlılığın azalacağı ve döviz kaybının önüne geçileceği ifade edildi. Konuşmaların akabinde milli çeşitlere ait tohumluk patatesler çiftçilere dağıtıldı.