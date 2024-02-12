Tohumunu bulan hemen alıyor. Kapış kapış gidiyor. Fiyatı 1 yıldır değişmedi

Kütahya Hisarcık’ta Pazar tezgahlarından kuru soğan tohumu kapış kapış gidiyor.
Bu yıl da tohumluk kuru soğanın kilosu geçen yılki fiyattan yani 40 TL'den tezgahlardaki yerini aldı.
Tohumluk kuru soğan satıcısı Kasım Kaya konuyla ilgili açıklama yaptı.
Kaya, geçen yıl en son 40 liradan sattıkları kuru soğan tohumunun fiyatının bu yıl da değişmediğini belirtti.
Üretici Kaya, “Denizli'den getirdiğimiz tohumluk kuru soğanın kilosunu şu anda 40 liradan satıyoruz. İleriki günlerde fiyatlar artabilir.
Çünkü bu yıl kuru soğan tohumu üretiminin az olduğu belirtiliyor. Bu nedenle vatandaşlara soğan tohumu ihtiyaçlarını şimdiden temin etmelerini tavsiye ediyorum.” İfadelerini kullandı.
Öte yandan kuru ve yaş soğan fiyatları aldı başını gitti. Fiyatlar cep yakarken vatandaş pazara uğrayamaz oldu.
Hayat pahalılığı vatandaşın belini büktükçe büktü. Vatandaş ay sonunu getirmek için adeta savaşıyor.