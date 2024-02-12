Tohumunu bulan hemen alıyor. Kapış kapış gidiyor. Fiyatı 1 yıldır değişmedi

Tohumunu bulan hemen alıyor. Kapış kapış gidiyor. Fiyatı 1 yıldır değişmedi
Kaynak: İHA
Kütahya’da tohumluk kuru soğan tezgahlardan kapış kapış alınıyor. Kuru soğanın tohum fiyatı geçen seneden beri 40 TL.
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Tohumunu bulan hemen alıyor. Kapış kapış gidiyor. Fiyatı 1 yıldır değişmedi 1

Kütahya Hisarcık’ta Pazar tezgahlarından kuru soğan tohumu kapış kapış gidiyor.

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Tohumunu bulan hemen alıyor. Kapış kapış gidiyor. Fiyatı 1 yıldır değişmedi 2

Bu yıl da tohumluk kuru soğanın kilosu geçen yılki fiyattan yani 40 TL'den tezgahlardaki yerini aldı.

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Tohumunu bulan hemen alıyor. Kapış kapış gidiyor. Fiyatı 1 yıldır değişmedi 3

Tohumluk kuru soğan satıcısı Kasım Kaya konuyla ilgili açıklama yaptı.

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Tohumunu bulan hemen alıyor. Kapış kapış gidiyor. Fiyatı 1 yıldır değişmedi 4

Kaya, geçen yıl en son 40 liradan sattıkları kuru soğan tohumunun fiyatının bu yıl da değişmediğini belirtti.

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Tohumunu bulan hemen alıyor. Kapış kapış gidiyor. Fiyatı 1 yıldır değişmedi 5

Üretici Kaya, “Denizli'den getirdiğimiz tohumluk kuru soğanın kilosunu şu anda 40 liradan satıyoruz. İleriki günlerde fiyatlar artabilir.

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Tohumunu bulan hemen alıyor. Kapış kapış gidiyor. Fiyatı 1 yıldır değişmedi 6

Çünkü bu yıl kuru soğan tohumu üretiminin az olduğu belirtiliyor. Bu nedenle vatandaşlara soğan tohumu ihtiyaçlarını şimdiden temin etmelerini tavsiye ediyorum.” İfadelerini kullandı.

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Tohumunu bulan hemen alıyor. Kapış kapış gidiyor. Fiyatı 1 yıldır değişmedi 7

Öte yandan kuru ve yaş soğan fiyatları aldı başını gitti. Fiyatlar cep yakarken vatandaş pazara uğrayamaz oldu.

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Tohumunu bulan hemen alıyor. Kapış kapış gidiyor. Fiyatı 1 yıldır değişmedi 8

Hayat pahalılığı vatandaşın belini büktükçe büktü. Vatandaş ay sonunu getirmek için adeta savaşıyor.

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Tohumunu bulan hemen alıyor. Kapış kapış gidiyor. Fiyatı 1 yıldır değişmedi 9
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Tohumunu bulan hemen alıyor. Kapış kapış gidiyor. Fiyatı 1 yıldır değişmedi 10
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Tohumunu bulan hemen alıyor. Kapış kapış gidiyor. Fiyatı 1 yıldır değişmedi 11
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Tohumunu bulan hemen alıyor. Kapış kapış gidiyor. Fiyatı 1 yıldır değişmedi 12
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Tohumunu bulan hemen alıyor. Kapış kapış gidiyor. Fiyatı 1 yıldır değişmedi 13
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Tohumunu bulan hemen alıyor. Kapış kapış gidiyor. Fiyatı 1 yıldır değişmedi 14
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Tohumunu bulan hemen alıyor. Kapış kapış gidiyor. Fiyatı 1 yıldır değişmedi 15
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