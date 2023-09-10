Tok tutan bitkiler

Uzman Dr. Gürkan Kubilay, yemekten sonra tokluk hissinizi artıracak en önemli 3 besini açıkladı. İşte o 3 bitki ve ayrıntılar…

ZENCEFİL

Yemekten sonraki tokluk hissini artırmak için zencefilin üstüne çok az bir miktar bal sürüp yemekten yarım saat önce çiğneyin. Kolesterolü düşürür. Metabolizmaya destek çıkar.

KÖRİ YAPRAĞI

Hem bağırsak enzimlerini hem de metabolizmayı daha hızlı çalıştırır. Her sabah 5-6 tane köri yaprağını yaklaşık 3 hafta boyunca çocuklarınıza çiğnetin.

NANE YAPRAĞI

Yemekten önce açlık hissiniz çok fazlaysa yemekten 1 saat önce bir tutam nane yaprağı çiğneyin. Yapılan araştırmalar, hoş kokusu sayesinde nane yaprağının vücuda dinçlik verdiğini gösteriyor. Nane solumak doğrudan açlık hissini bastırıyor.