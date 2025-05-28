Tokadı yiyen Macron’u küplere bindirecek afiş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Vietnam ziyareti sırasında eşi Brigitte Macron’un kendisine tokat attığı anlar kameralara yakalandı ve olay dünya gündemine taşındı. Kendisinden 25 yaş büyük olan eşiyle yaşadığı bu olay, Fransa’da geniş yankı uyandırdı.

“ŞAKALAŞMA” AÇIKLAMASI

Macron, gazetecilere yaptığı açıklamada olayı, “Eşimle aramızda sıkça yaptığımız şakalaşmalardan biri” olarak tanımlasa da, bu sözler kamuoyundaki tartışmaları dindirmeye yetmedi.

SPOR SALONUNDAN İLGİNÇ AFİŞ

Fransa’daki bir spor salonu, olayı tiye alarak dikkat çeken bir afiş astı. Macron’un görselinin kullanıldığı afişte, “Eşiniz sizi dövüyor mu? Kendinizi korumak için savunma derslerimize katılın!” sloganı yer aldı. Bu afiş, ülkede hem gülüşmelere hem de tartışmalara yol açtı.