Tokat Almus Barajı’nda bir kişi son anda kurtarıldı

Kaynak: İHA
Tokat Almus Barajı’nda bir kişi son anda kurtarıldı

Almus ilçesindeki Almus Barajı'nda suya batıp çıkan Yücel Toprak'ı fark eden üç arkadaş, başta oyun sandıkları durumu hızla ciddi bir müdahaleyle sonuçlandırdı.

Baraj kenarında işletme sahibi Murat Aybek ve arkadaşları, Toprak'ı sağ salim kurtardı. İlk başta Toprak'ın sala binmek istememesine rağmen, kararlılıkla müdahale eden ekip, sağlık ekiplerine teslim etti. Toprak'ın sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

Olay, Almus ilçesindeki Almus Barajı'nda meydana geldi. Yücel Toprak'ın suya battığını gören üç arkadaş, başta durumu ciddiye almadı. Ancak Toprak'ın sudan çıkmadığını fark eden ekip, hemen harekete geçti. Baraj kenarında işletme sahibi Murat Aybek ve arkadaşları İbrahim Odabaş ile Turgut Baydoğan, bir sal temin ederek Toprak'ın yanına gitti. Su üstünde zor durumda olan Toprak'ı kararlı bir şekilde kurtaran ekip, sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay sonrası konuşan Murat Aybek, "ATV sefer turları düzenlediğimiz yerlerimiz var. Bir arkadaşın boğulduğunu gördük. O arada arkadaşlarımızla giderek şahsı kurtardık" dedi. Turgut Baydoğan ise, "Önce şaka yapıyor sandık. Biz çay içerken 2-3 saniye görüntüden kayboldu. İbrahim de adam boğuluyor deyince arkadaşımızın kayığını çalıştırıp yanına gittik. Biz gittiğimizde kulağından falan kan gelmişti. Son dakika yetiştik. Aldık kenara çekerek ambulans ve emniyet yetkililerine teslim ettik" şeklinde konuştu.

Yücel Toprak'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve hastanede tedbir amaçlı kontrol altında tutulduğu bildirildi.

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