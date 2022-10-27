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Tokat Almus SYDV işçi alacak

Tokat Almus SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 10 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 11:22
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Tokat Almus SYDV işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Tokat Almus SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

18 – 35 yaş arasında olmak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Adli sicil kaydı olmamak

Görevini devam etmesine engel olabilecek akıl ve vücut sağlığı olmamak

MS Office programlarına hakim olmak

En az B sınıfı ehliyeti olmak ve araç kullanmak

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