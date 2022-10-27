Tokat Almus SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Tokat Almus SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
18 – 35 yaş arasında olmak
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Adli sicil kaydı olmamak
Görevini devam etmesine engel olabilecek akıl ve vücut sağlığı olmamak
MS Office programlarına hakim olmak
En az B sınıfı ehliyeti olmak ve araç kullanmak
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