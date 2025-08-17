Tokat Belediyesi’nden Kapalı Pazar Yeri’nde sıkı denetim

Kaynak: Haber Merkezi

Tokat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kapalı Pazar Yeri’nde vatandaşların daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda alışveriş yapabilmesi için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Fatih Karaman
Tokat/Yenicağ

Ekipler, pazar tezgâhlarını tek tek inceleyerek hijyen, düzen ve etiket kontrolleri gerçekleştirdi.

5957 sayılı Pazar Kanunu kapsamında kurallara uymayan esnaflara idari para cezası uygulanırken, özellikle ürünlerin standartlara aykırı biçimde tezgâh önüne ve arkasına yığılmasına izin verilmedi.

1-001.jpg

2-019.jpg

Ayrıca etiket bulundurmayan ya da fiyatlandırma kurallarına uymayan satıcılara da cezai işlem yapıldı.

3-016.jpg

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:


“Vatandaşlarımızın huzurlu, düzenli ve hijyenik bir ortamda alışveriş yapabilmesi önceliğimizdir. Pazar yerlerimizde esnafımızın da hemşehrilerimizin de hakkını gözetiyor, kurallara uymayanlara gerekli yaptırımları uyguluyoruz. Tokat’ımızda güvenli ve kaliteli hizmet anlayışını her alanda hâkim kılmak için denetimlerimiz devam edecek.” dedi

Son Haberler
Pakistan’daki muson yağışlarında bilanço ağırlaşıyor: 645 ölü
Pakistan’daki muson yağışlarında bilanço ağırlaşıyor: 645 ölü
Devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Avcılar’da "yan baktın" kavgası: 1 ölü
Avcılar’da "yan baktın" kavgası: 1 ölü
Bingöl’de trafik kazası: 11 yaralı
Bingöl’de trafik kazası: 11 yaralı
Ankara’da otluk alanda yangın
Ankara’da otluk alanda yangın