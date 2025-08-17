Tokat Belediyesi’nden Kapalı Pazar Yeri’nde sıkı denetim

Fatih Karaman

Tokat/Yenicağ

Ekipler, pazar tezgâhlarını tek tek inceleyerek hijyen, düzen ve etiket kontrolleri gerçekleştirdi.

5957 sayılı Pazar Kanunu kapsamında kurallara uymayan esnaflara idari para cezası uygulanırken, özellikle ürünlerin standartlara aykırı biçimde tezgâh önüne ve arkasına yığılmasına izin verilmedi.

Ayrıca etiket bulundurmayan ya da fiyatlandırma kurallarına uymayan satıcılara da cezai işlem yapıldı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:



“Vatandaşlarımızın huzurlu, düzenli ve hijyenik bir ortamda alışveriş yapabilmesi önceliğimizdir. Pazar yerlerimizde esnafımızın da hemşehrilerimizin de hakkını gözetiyor, kurallara uymayanlara gerekli yaptırımları uyguluyoruz. Tokat’ımızda güvenli ve kaliteli hizmet anlayışını her alanda hâkim kılmak için denetimlerimiz devam edecek.” dedi