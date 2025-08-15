Tokat Çamlıbel Tüneli ihalesi 23 Eylül’de yapılacak

TOKAT / FATİH KARAMAN

Tokat’ta projesi tamamlanan ve yatırım programına alınan Çamlıbel Tünelinin ihalesi, 23 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Açıklamada bulunan AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer, “Bugün Tokat’ımız için tarihi bir gelişmeyi hep birlikte yaşıyoruz. Yıllardır hasretle beklediğimiz Çamlıbel Tüneli projesi artık somut adımlarla hayata geçiyor. 23 Eylül’de yapılacak ihale ile birlikte bu dev yatırımın inşaat süreci de başlayacak. Bu önemli hizmetin Tokat’ımıza kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’na, Milletvekillerimiz Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Cüneyt Aldemir’e ve emeği geçen tüm dava arkadaşlarımıza Tokat halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.

Dizer, Çamlıbel Tüneli’nin sadece bir ulaşım projesi olmadığını vurgulayarak, “Bu proje Tokat’ın kaderini değiştirecek. Yolculuk süresi kısalacak, ulaşım daha güvenli hale gelecek, ticaretimiz güçlenecek, turizmimiz canlanacak. Yani Tokat’ın ekonomisinden sosyal hayatına kadar her alanda büyük bir dönüşüm yaşanacak. AK Parti olarak bizler söz verdiğimiz her projeyi bir bir yerine getiriyoruz.

Dizer son olarak, “Tokat halkı her zaman hizmetin, yatırımın, gelişmenin yanında oldu. Biz de bu güvene layık olmak için gece gündüz çalışıyoruz. Çamlıbel Tüneli de bunun en somut örneklerinden biridir. Şehrimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.