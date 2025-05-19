Tokat Emniyeti 19 Mayıs ruhunu yapay zekayla klibe taşıdı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tokat Emniyeti 19 Mayıs ruhunu yapay zekayla klibe taşıdı

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel olarak yapay zekayla hazırladığı duygusal video kliple büyük beğeni topladı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla anlamlı bir videolu klip hazırladı.

Gençlerin ve emniyet teşkilatının birlikteliğini vurgulayan klip, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Klipte, Tokat'ın tarihi ve doğal güzellikleri eşliğinde gençlerin spor aktiviteleri ve bayram coşkusu yansıtılıyor. Emniyet mensuplarının da yer aldığı görüntülerde, bayramın ruhuna uygun olarak birlik ve beraberlik mesajları veriliyor. Müzik ve görsel öğelerin etkileyici bir şekilde harmanlandığı klip, izleyenlere duygusal anlar yaşatıyor. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü'nün yapay zekadan da destek alarak hazırlanan klipte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı meşaleyi gençler ve emniyet personeli alarak taşıdı. 19 Mayıs ruhunu yaşatmayı ve gençlerin bayram coşkusuna ortak olmayı amaçlayan klip, emniyet müdürlüğünün sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı.

Tokat Emniyeti 19 Mayıs ruhunu yapay zekayla klibe taşıdı

Tokat Emniyeti 19 Mayıs ruhunu yapay zekayla klibe taşıdı

Tokat Emniyeti 19 Mayıs ruhunu yapay zekayla klibe taşıdı

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