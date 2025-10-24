YENİÇAĞ - Tokat - Fatih Karaman

​Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yürüttüğü titiz operasyon sonucunda fuhuş suçlamasıyla yakalanan 8 şüpheliden 5'ini cezaevine gönderdi. Fuhuş şebekesi iddiaları üzerine başlatılan soruşturma, emniyetin kararlı duruşunu bir kez daha ortaya koydu.

​Tokat İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte organize şekilde fuhuş yaptırıldığı ve aracılık edildiği yönündeki ihbarları değerlendirerek geniş çaplı bir operasyon başlattı.

​Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlar neticesinde fuhuş suçlamasıyla bağlantılı olduğu tespit edilen toplam 8 şüpheli gözaltına alındı.

​ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER: 5'İNE TUTUKLAMA

Emniyetteki sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Tokat Adliyesi'ne sevk edildi.

Operasyonda "fuhşa teşvik ve aracılık" suçlamasıyla N.Ö., H.K., Z.G.K., H.D., Y.S.A., B.B.A., K.G. ve D.A. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.A., Y.S.A., H.D., N.K. ve K.M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.