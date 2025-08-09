Tokat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı: MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu yalnız değildir!

Fatih Karaman / Tokat / Yeniçağ

Tokat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Musa Özdemir yaptığı basın açıklamasında şu sözleri kullandı:

Son günlerde Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu’nun, Türk milletinin kimliği ve bu coğrafyada kök salmış tarihi gerçeklikler üzerine yaptığı açıklamalar, bazı çevrelerce haksız, ölçüsüz ve maksatlı şekilde hedef alınmıştır.

Sayın Afyoncu’nun ifade ettiği,

“Türkiye'de bazı kesimler, farklı etnik kökene sahip birisi kimliğini ifade edince 'özgürlük ve hak' olarak görüyorlar. Türk'üm diyince 'ırkçılık, faşizm' olarak yorumluyorlar. Kimliğimizi sınırlamaya kalkmasınlar. Biz Türkiyeli değil; Türk'üz.”

şeklindeki sözleri, herhangi bir ideolojik saldırının değil, milletin köklerine ve aidiyetine sahip çıkmanın, tarihsel ve milli bir duruşun ifadesidir.

Kendini “Türk” olarak tanımlayan bireylerin, en doğal hakkını ifade etmesi hâlâ linç kampanyalarına konu oluyorsa; ortada bir özgürlük problemi değil, bir çifte standart ve kimlik tahammülsüzlüğü vardır. Kimlik beyanının yalnızca bazı kesimlere hak görülüp, Türklüğün dile getirilmesinin suç gibi gösterilmesi, bu ülkenin milli bütünlüğüne yapılmış bir hakarettir.

MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu; hem akademik duruşu, hem entelektüel birikimi, hem de milli-manevi hassasiyetleriyle Türk milletinin değerli bir evladıdır. Samimi bir Müslüman, ilkeli bir Türk milliyetçisi ve devletine sadakatle hizmet eden bir aydındır. Kendisinin bu haksız saldırılar karşısında yalnız bırakılması kabul edilemez.

Buradan açıkça ifade ediyoruz:

Prof. Dr. Erhan Afyoncu yalnız değildir.

Türk kimliği bu toprakların mayasıdır. Bu mayayı bozmaya, sulandırmaya veya suç gibi göstermeye çalışanlara karşı susmayacağız. Türk milletinin onurlu evlatları olarak bizler; kimliğimizle, tarihimizle, kültürümüzle ve inancımızla varız. Ve bu değerleri savunmak, her şeyden önce bir vatandaşlık sorumluluğudur.

Sayın Afyoncu’nun yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz.