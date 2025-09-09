Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden sağlıkta çığır açan hamle: Kaplıca suyu ve modern tıp birleşiyor!

YENİÇAĞ - Tokat / Fatih Karaman

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin büyük bir atılımı olan Sulusaray Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, hasta kabulüne resmen başladı. Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, açılış töreninde yaptığı konuşmada bu önemli adımı, "insanımızın sağlığı için çok kıymetli bir adım" olarak nitelendirdi.

​MODERN TIP VE DOĞAL ŞİFA BİR ARADA

​100 yatak kapasitesine sahip olan bu yeni merkez, sadece son teknoloji tıbbi cihaz ve donanımlarıyla değil, aynı zamanda Sulusaray'ın şifalı kaplıca suyunu sağlık hizmetleriyle birleştirmesiyle de dikkat çekiyor. Rektör Yılmaz'a göre, bu entegrasyon merkezi ülkede benzerlerinden ayıran ve örnek teşkil eden bir yatırım haline getiriyor. Böylece hastalar, hem modern bilimin sunduğu tedavi yöntemlerinden hem de doğanın iyileştirici gücünden aynı anda faydalanma imkanı buluyor.

​BÖLGEYE YENİ BİR VİZYON

​Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin sağlık alanındaki güçlü vizyonunu yansıtan bu merkez, sadece tedavi hizmetleri sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda öğrencilere ve sağlık profesyonellerine uygulamalı eğitim imkanları sağlayarak geleceğin sağlık çalışanlarını da yetiştirmeyi hedefliyor. Rektör Yılmaz, merkezin Tokat'ın sağlık turizmine büyük katkı sağlayacağını ve şehri ulusal ve uluslararası düzeyde bir cazibe merkezi haline getireceğini vurguladı.

​Bu değerli eserin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Rektör, merkezin şifa arayan hastalara sağlık, bölgeye bereket ve ülkeye gurur getirmesini diledi.