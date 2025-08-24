Tokat Gıjgıj Tepesi'nde büyük yangın

Fatih KARAMAN - TOKAT / YENİÇAĞ

​Yangına anında müdahale için çok sayıda ekip seferber oldu. Tokat Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler, Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD, İl Özel İdaresi ve duyarlı vatandaşlar yangınla mücadelede omuz omuza verdi. Yoğun çabalar sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları ise gece boyunca devam edecek.

​BAŞKAN YAZICIOĞLU OLAY YERİNDE

​Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yangının çıktığı ilk andan itibaren Gıjgıj Tepesi'ne gelerek çalışmaları yakından takip etti.

​Ekiplerin ve vatandaşların mücadelesine sahada bizzat tanıklık eden Başkan Yazıcıoğlu, yangınla ilgili bir açıklama yaptı.

​Yazıcıoğlu, "Ormanlarımız milletimizin emanetidir. Yangının çıktığı andan itibaren tüm kurumlarımız ve vatandaşlarımız büyük bir gayret gösterdi. Hızlı müdahale sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı, hamdolsun" dedi.

​Yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirten Başkan, toplumsal sorumluluğun altını çizerek şunları ekledi: "Her bir ağacımız bu aziz milletin geleceğidir. Tokatlılar olarak milli bir şuurla, birlik ve beraberlik içinde ormanımıza sahip çıkacağız. Yangında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum, tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun."