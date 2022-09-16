Tokat İl Özel İdaresi 20 işçi alacak

Tokat İl Özel İdaresi bünyesine 20 personel alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, farklı meslek gruplarından işçi alınacak.
Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022 olarak duyuruldu.
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşından büyük olmak,
Tokat’ta yaşıyor olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak.
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