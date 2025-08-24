Tokat, kadim komşusu Musul'u ağırladı: Gönül köprüsü kuruluyor

Fatih KARAMAN - TOKAT / YENİÇAĞ

Tarihi komşumuz Musul'dan gelen üst düzey bir heyet, Tokat Belediyesi ile hayata geçirilecek Kardeş Şehir Projesi için resmî bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaret, sadece bir protokol değil, iki kadim medeniyet arasında yeniden kurulacak güçlü bir dostluk bağının habercisi.

​Tokat Havalimanı'nda Belediye Başkan Yardımcısı Recep Bozdemir tarafından sıcak bir karşılama ile başlayan ziyaret, şehir programıyla devam etti. Heyetin ilk durağı olan Hıdırlık Sosyal Tesisleri'nde, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile gerçekleştirilen buluşmada, Tokat'ın binlerce yıllık kültürel birikimi, tarihi zenginlikleri ve dillere destan gastronomisi masaya yatırıldı. Misafirler, Tokat mutfağının yöresel lezzetlerini tadarken, şehrin kimliği hakkında kapsamlı bir sunum dinledi.

​Bu samimi toplantının ardından heyet, Tokat'ın kalbi konumundaki Tarihi Sulusokak'a geçti. Osmanlı ve Selçuklu izlerini taşıyan mekanlarda yapılan incelemeler, heyet üyelerini adeta zamanda bir yolculuğa çıkardı. Çarşı esnafıyla kurulan sıcak diyaloglar, Tokat'ın misafirperverliğinin ne kadar içten olduğunu bir kez daha gösterdi. Ziyaretin ikinci gününde ise Almus Baraj Gölü'nde tekne turu ve yayla ziyaretleri planlanarak, Tokat'ın eşsiz doğa turizmi potansiyeli de gözler önüne serildi.

​KARDEŞLİK SÖZÜ PAZARTESİ GÜNÜ MÜHÜRLENİYOR

​Tüm bu dostluk ve kaynaşma trafiğinin zirve noktası, Pazartesi günü Dedeman Otel'de yapılacak imza töreni olacak. Tokat Belediyesi ile Musul Belediyesi arasındaki Kardeş Şehir Protokolü, bu törenle resmîyet kazanacak ve iki şehir arasında kültürel, sosyal ve ekonomik iş birliklerinin kapısını aralayacak.

​Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, ziyaretle ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Bu proje, kağıda değil, yüreğe yazılan bir kardeşlik. Musul'un kadim ruhuyla Tokat'ın hoşgörü kültürü birleşerek geleceğe uzanan güçlü bir birliktelik oluşturacak."

​Yazıcıoğlu, son dönemde Gaziantep'ten sonra Musul heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti de ifade ederek, "Üretken Belediyecilik" vizyonuyla Tokat'ı hak ettiği yere getirme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

​Musul'dan gelen bu kıymetli misafirler, Alaeddin Hızr Halef Muhammed, Raad Ali Necm, Abdullah Said Hamo ve diğer yetkililer, Tokat'ın sunduğu bu tarihi ve kültürel ziyafetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

​Bu ziyaret, Tokat'ın sadece kendi tarihini değil, komşularıyla birlikte yeni bir dostluk hikayesi yazdığının en güzel kanıtı oldu.

TOKAT’I ZİYARET EDEN MUSUL HEYETİ

• Alaeddin Hızr Halef Muhammed – Hükümet Koordinasyon ve Protokol Dairesi Müdürü

• Raad Ali Necm – Ninova Belediyeleri Müdürü

• Abdullah Said Hamo – Ninova Tarım Müdürü

• Ziyad Abdulmümin Mustafa – Kentsel Planlama Müdürü

• Suha Vahide Mustafa – Kentsel Planlama Müdür Yardımcısı

• Medhat Ali El-Aani – Ninova Yatırım Kurulu Müdürü

• Ruweyd Muvaffak Muhammed – Ninova Eski Eserler ve Kültürel Miras Müdürlüğü Müdürü

• Ahmed Muhammed Abdullah – Devlet Emlakları Müdürü

• Halil Numan Halil – Ninova Turizm Şubesi Müdürü

• Firas Sultan – Belediye Müdür Yardımcısı

• Seyf Mazin Hızr Halef – Hükümet Koordinasyon ve Protokol Dairesi

• Ahmed Shakir Mahmood – Bilgi Teknolojileri Daire Başkanı

• Sameem Khazal Zidane – Ninova Tarım Bakanlığı Tarım Dairesi Tarım Uzmanı