Tokat kızık kilimi ve aynalı çarığı tescil belgeli oldu

FATİH KARAMAN TOKAT/YENİÇAĞ

Valilik makamında gerçekleşen programda konuşan Vali Abdullah Köklü, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak’ı ekibi ile birlikte Tokat'ta misafir etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Ekibin, Tokat’taki saha gezilerinin buradaki patentli ürünlerin artırılmasına, yeni ürünlerin geliştirilmesine katkı vereceğini kaydeden Vali Abdullah Köklü,” İnşallah patentli ürün sayımız daha da artacak.” dedi.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak ise Tokat’ın zengin kültürü ile kıymetli bir il olduğunu belirterek, “Coğrafi tesciller de o bölgemizin gerçekten hazinesini tescil ve koruma altına alan bir tescil. Bu manada da bu tescil belgelerini sizlere takdim etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.” diye konuştu. Programa Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehlika Dicle, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Osman Zeki Ardahanlıoğlu ve Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Aslı Gül de katıldı.

Aynalı Çarık : Tokat aynalı çarığı, 18. yüzyıla dayanan köklü geçmişiyle bölgenin geleneksel zanaat kültürünü günümüze taşıyor. Osmanlı arşivlerinde de yer alan bu özgün ayakkabı, özellikle düğün merasimlerinde gelinlerin duvaklarını örttükten sonra kendilerini ve çevrelerini görmek için kullandıkları bir obje olarak dikkat çekiyor. Yalnızca bir ayakkabı değil, aynı zamanda önemli bir kültürel mirasın simgesi olan aynalı çarık, geçmişte Tokatlı kadınlar ve genç kızlar tarafından beğeniyle giyiliyordu.

Tokat’ın büyükbaş hayvan derisinden üretilen geleneksel çarıkları, üzerindeki ayna, boncuk ve ponponlarla süslenerek tamamen el işçiliği ile hazırlanıyor. Bu zarif ve otantik ayakkabı, günümüzde Tokat Olgunlaşma Enstitüsü atölyesinde usta ellerde hayat bulmaya devam ediyor.

Kızık Kilimi :Tahta tezgâhlarda dokunan Kızık Kilimi’nde her desen ayrı bir anlam barındırmaktadır. Örneğin parmaklı deseni; kuvveti ve kem gözden korunmayı, eğrisu deseni; soylu yaşamı ve sonsuzluğu, akrep deseni; kötü niyete karşı korunmayı, koçboynuzu deseni; üretkenliği ve gücü, kelebek deseni ise özgürlüğü ve zarafeti temsil etmektedir. El emeği ve göz nuru her biri birbirinden değerli kilimlerin yeni evlenecek çiftlere hediye olarak verildiği de bilinmektedir.