8 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 26°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ağıl alev alev yandı. Tokat'taki yangın köylüleri korkuttu

Ağıl alev alev yandı. Tokat'taki yangın köylüleri korkuttu

Tokat’ Merkez'de bir ağılda yangın çıktı. Sebebinin tespit edilemediği yangında korku dolu anlar yaşandı.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 17:17
Takip Et

Tokat Merkez'deki Çay Mahallesi'ndeki ağılda meydana gelen yangın köylüleri korkuttu

Ağıl alev alev yandı. Tokat'taki yangın köylüleri korkuttu
+
Aa
-

İHA - Tokat Merkez'deki Çay Mahallesinde İbrahim İnan'a ait olduğu aktarılan ağılda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ahşaptan yapılan ağılda çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevlerin yükseldiği yangına Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 15 dakika süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Ağılda küçükbaş hayvan bulunmaması mal kaybını önledi.

Ağılın sahibi İnan, yaklaşık 300 küçükbaş hayvan kapasiteli ağılın biranda alev aldığını söyledi. Elektrik bağlı olmayan ağılıda yangının neden çıktığını henüz öğrenemediklerini ifade eden İnan, "Küçükbaş hayvanlarımız yaylada idi. Biranda alev aldı. Yangının nasıl çıktığını bilmiyoruz. Şüphelendiğimiz kimse yok" ifadelerini kullandı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebinin tespit edilmesi için çalışma başlattığını duyurdu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstanbul'da 10 saatlik elektrik kesintisi: Hangi ilçeler karanlıkta kalacak
1
﻿İstanbul'da 10 saatlik elektrik kesintisi: Hangi ilçeler karanlıkta kalacak
﻿Türkiye'nin en popüler oyuncusunu öğrenince çok şaşıracaksınız
2
﻿Türkiye'nin en popüler oyuncusunu öğrenince çok şaşıracaksınız
﻿Yöneylem anket sonuçlarını açıkladı. Saray'da kıyametler kopacak
3
﻿Yöneylem anket sonuçlarını açıkladı. Saray'da kıyametler kopacak
﻿Zeynep Bastık süper mini şortunun düğmelerini açarak poz verdi
4
﻿Zeynep Bastık süper mini şortunun düğmelerini açarak poz verdi
﻿Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti: AKP milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'ndan lüks yat açıklaması
5
﻿Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti: AKP milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'ndan lüks yat açıklaması
﻿Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni filmi Aşıklar Bayramında tartışma yaratan sahne
6
﻿Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni filmi Aşıklar Bayramında tartışma yaratan sahne
﻿Aytunç Erkin'den çok konuşulacak aday kulisi! “Kemal Bey’e çok yakın isimle görüştüm” diyerek anlattı
7
﻿Aytunç Erkin'den çok konuşulacak aday kulisi! “Kemal Bey’e çok yakın isimle görüştüm” diyerek anlattı
﻿İzolasyon çalışmasında yangın çıktı. 6 katlı bina yandı
﻿İzolasyon çalışmasında yangın çıktı. 6 katlı bina yandı
﻿İzolasyon çalışmasında yangın çıktı. 6 katlı bina yandı
﻿Son dakika... Nathan Redmond resmen Beşiktaş'ta
﻿Son dakika... Nathan Redmond resmen Beşiktaş'ta
﻿Son dakika... Nathan Redmond resmen Beşiktaş'ta
﻿Yakalanan hırsızdan bu kadarı olmaz dedirten paylaşım
﻿Yakalanan hırsızdan bu kadarı olmaz dedirten paylaşım
﻿Yakalanan hırsızdan bu kadarı olmaz dedirten paylaşım
﻿Tayyip Talha Sanuç Fenerbahçe'de
﻿Tayyip Talha Sanuç Fenerbahçe'de
﻿Tayyip Talha Sanuç Fenerbahçe'de
﻿Aslanları zehirleyen avcılara tarihi hapis
﻿Aslanları zehirleyen avcılara tarihi hapis
﻿Aslanları zehirleyen avcılara tarihi hapis
﻿Dolandırıcılar şimdi de burs bekleyen öğrencileri hedef aldı
﻿Dolandırıcılar şimdi de burs bekleyen öğrencileri hedef aldı
﻿Dolandırıcılar şimdi de burs bekleyen öğrencileri hedef aldı
﻿KPSS giriş yerleri belli oldu. Ertelenen KPSS'nin giriş yerlerine nasıl bakılır
﻿KPSS giriş yerleri belli oldu. Ertelenen KPSS'nin giriş yerlerine nasıl bakılır
﻿KPSS giriş yerleri belli oldu. Ertelenen KPSS'nin giriş yerlerine nasıl bakılır
﻿Starbucks kahvelerine yeni bir zam daha
﻿Starbucks kahvelerine yeni bir zam daha
﻿Starbucks kahvelerine yeni bir zam daha
﻿Kadıköy'de cadde ortasında yetiştirdiği arılar bal verdi
﻿Kadıköy'de cadde ortasında yetiştirdiği arılar bal verdi
﻿Kadıköy'de cadde ortasında yetiştirdiği arılar bal verdi
﻿Minibüs beton bariyere çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Minibüs beton bariyere çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Minibüs beton bariyere çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Bataklık soruşturmasında flaş gelişme. 8 sanığa tahliye kararı
﻿Bataklık soruşturmasında flaş gelişme. 8 sanığa tahliye kararı
﻿Bataklık soruşturmasında flaş gelişme. 8 sanığa tahliye kararı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.