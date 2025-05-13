Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'dan çiftçiye destek çağrısı: 2025 sulama bedellerinde indirim uygulansın

Fatih Karaman/ Tokat /Yeniçağ

2025 yılı içerisinde ülkemizde etkili olan dolu ve don olayları, üreticilerini büyük zarara uğrattı. Özellikle nisan ve mayıs aylarında gerçekleşen bu doğal afetler, başta meyve-sebze üretimi olmak üzere birçok üründe %100 kayba yol açarken, çiftçiler tüm geçim kaynaklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, 2023 yılında Resmî Gazete’de yayımlanan ve çiftçilerin sulama bedellerini %50 indirimli ödemesini sağlayan Cumhurbaşkanı Kararı'nın, 2025 yılında afetlerden zarar gören üreticiler için de zararları oranında uygulanması gerektiğini ifade etti.

“ÇİFTÇİMİZİN EMEĞİ AFETLERLE YOK OLUYOR”

Durmaz, yaşanan afetlerin sadece ürün değil, aynı zamanda gelecek sezon için üretim planlarını da sekteye uğrattığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Tokatlı üreticilerimiz, yıl boyunca büyük emekle yetiştirdikleri ürünleri bir gecede kaybetti. Dolu ve don gibi afetler özellikle tarım sektörünü her yıl daha fazla tehdit eder hale geldi. Bu şartlar altında üreticiye suyu dahi tam bedel üzerinden satmak, mağduriyetin daha da büyümesine neden olacaktır.”

"2023'TEKİ KARAR 2025’TE DE UYGULANSIN"

25 Nisan 2023 tarihli ve 32172 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tarımsal Sulama Amaçlı Su Kullanım Hizmet Bedelinin Desteklenmesine İlişkin Karar” kapsamında sulama bedellerinde %50 indirim sağlanmıştı. Kadim Durmaz, bu uygulamanın afet yaşanan bölgelerdeki çiftçilere yönelik olarak 2025 yılında da il ve ilçe tarım müdürlüklerinin tespit ettiği hasar oranında indirimin acilen uygulanması gerektiğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere ile ilgili tüm yetkili kurumlarımızdan beklentimiz, zarar tespit çalışmaları tamamlanan üreticilerimize bu desteğin sağlanması yönünde gerekli adımların atılmasıdır.

“Tarım Kanunu’nun 19. maddesi, devletin doğal afetlerden etkilenen üreticileri korumasını bir görev olarak tanımlar. Bu çerçevede, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere tüm ilgili kurumları göreve davet ediyoruz. Resmi hasar tespiti yapılan bölgelerde, üreticilerin sulama bedelinde indirim hakkından yararlanması sağlanmalıdır.”

“ÇİFTÇİ SAHİPSİZ BIRAKILMAMALI”

Tokat Milletvekili Kadim Durmaz açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Tarımsal üretimin sürekliliği, sadece çiftçinin değil, ülke ekonomisinin ve gıda güvenliğimizin de teminatıdır. Bu bilinçle hareket edilmeli, afet zamanlarında üreticimizin yanında olunmalıdır. Çiftçimiz sahipsiz bırakılmamalı, alın teri desteklenmelidir. Bu süreçte üreticilerimizin yanında olmaya, onların haklı taleplerini her platformda dile getirmeye devam edeceğiz.”

Son günlerde ve özellikle dün Tokat il ve ilçelerimizde meydana gelen dolu yağı dolayısıyla tüm hemşehrilerimize ürünleri zarar gören çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Durmaz’ın açıklamasının ardından gözler, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün atacağı adımlara çevrildi.