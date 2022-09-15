Tokat Reşadiye Kültür Temizlik personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Tokat Reşadiye Kültür Temizlik, geçici olarak istihdam etmek üzere temizlik görevlisi olan 2 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Okuryazar olmak
Reşadiye’de ikamet etmek
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Sağlık raporu
2 adet fotoğraf
Kimlik fotokopisi
İkametgah
Diploma
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