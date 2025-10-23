YENİÇAĞ - Tokat / Bayram Kale

Tokat İl Jandarma Komutanlığınca kaçak tütün ürünleriyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde Yeşilyurt ilçesinde operasyon gerçekleştirildi.

Alınan istihbari bilgi doğrultusunda, (2) şüpheli şahsın bandrolsüz makaron getireceği yönünde duyum elde edilmesi üzerine adli mercilerden alınan arama kararına istinaden şahısların kullandığı araçta arama yapıldı.

Yapılan aramada piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan 1 milyon adet bandrolsüz makaron ele geçirildi. Olayla ilgili olarak (2) şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığınca, kaçak tütün ürünleri satışı yapan şahıslara yönelik mücadelenin kararlılıkla ve aralıksız sürdürüleceği bildirildi.