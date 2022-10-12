Tokat Turhal’da müdürün talimatıyla okul bahçesinde ağaç katliamı

Ahmet PASİNLİOĞLU/ Tokat/YENİÇAĞ

İlçede bulunan 1964 yılında inşa edilen Cengiz Topel İlk Öğretim Okulu yıkılarak yerine bu yıl öğretime açılacak ortaokul inşa edilmişti. Okulun bitmesiyle okul bahçesinde düzenlemeler başladı.

1964 yılında okul inşa edildiğinde dikildiği tahmin edilen boyu yaklaşık 10 metre eni 50-60 cm olan çam ağaçlarının akşam saatlerinde kesilmesi okul etrafında oturan vatandaşları tedirgin etti.

GEREKÇE “KAZAYA NEDEN OLABİLİR”

Okul müdürünün gerekçesine itiraz eden Turhal CHP İlçe Başkanı Yücel Resuloğlu, eğitimciler ve vatandaşlar, okul bahçesine gelerek diğer ağaçların kesilmesine engel oldular.

Tepkilerin artması ile okul bahçesine gelen okul müdürü Yusuf Sapmaz, talimatı kendisinin verdiğini gündüz insanlar rahatsız olmasın diye ağaçları akşam kestiklerini, Orman İşletme Müdürlüğünden izin aldıklarını söylerken yeni okulun yapılması ile 600 öğrencinin eğitim göreceğini ve okul önünde öğrencilerin toplanma alanına denk gelen yerde bulunan ağaçların kazaya neden olacağını, bu nedenle 3 yaşlı çam ağacı kesme kararı aldıklarını söyledi.

“İZİN VARMI”

Turhal CHP İlçe Başkanı Yücel Resuloğlu’nun telefonla aradığı Orman İşletme şefinin ilginç cevabı herkesi şaşırttı. İsteyen her mülk sahibinin kendilerine müracaat etmeleri durumunda izin verildiğini istenildiğinde ağaçların kesilebileceğini söyledi.

Turhal CHP İlçe Başkanı Yücel Resuloğlu şimdilik diğer ağaçların kesilmesine engel olduklarını milli eğitim müdürlüğüne, kaymakamlığa, orman işletme müdürlüğüne gideceklerini kesilen ağaçların hesabını soracak, konunun takipçisi olacaklarını söyledi.