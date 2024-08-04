Tokat ve Bolu'da arkaya arkaya deprem!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tokat ve Bolu'da arkaya arkaya deprem!

Bolu ve Tokat'ta art arda deprem meydana geldi. Tokat'ta 3.1 büyüklüğünde deprem olurken Bolu'da ise 3.9 ve 3.1 olmak üzere bir deprem oluştu.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, Tokat'ta saat 07.00'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin, yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği tespit edildi.

Bolu ise art arda iki depremle sarsıldı. İlk olarak saat 07.31'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin derinliği 6 kilometre olarak ölçüldü. Sadece dakikalar sonra, saat 07.34'te yine Bolu'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi ve bu depremin derinliği ise 5.3 kilometre olarak belirlendi.

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