Tokat ve Bolu'da arkaya arkaya deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, Tokat'ta saat 07.00'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin, yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği tespit edildi.

Bolu ise art arda iki depremle sarsıldı. İlk olarak saat 07.31'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin derinliği 6 kilometre olarak ölçüldü. Sadece dakikalar sonra, saat 07.34'te yine Bolu'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi ve bu depremin derinliği ise 5.3 kilometre olarak belirlendi.