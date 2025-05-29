Tokat’ın ipek yazmaları! Defilede göz kamaştırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Tokat’ın 750 yıllık tahta baskı yazmaları, ipek kumaşlarla nesilden nesile aktarılıyor. Belediye kurslarında öğretilen kandilli motifler, defilede sergilendi. Sanat dünyasından ünlü isimler sipariş veriyor.

FEHMİ ERTİN -TOKAT / YENİÇAĞ

Bir zamanlar kalhanelerdeki bakırcılıkla ünlenen ve Türkiye’de vergi sıralamasında üçüncü olan bu verimli topraklar, kültürel mirasını yaşatıyor. Tokat Belediyesi’nin meslek edindirme kurslarında biçki, dikiş, nakış ve baskı teknikleriyle motif çeşitleri öğretilerek bu sanatın geleceğe taşınması hedefleniyor.

Bu yıl, Tokat’ın ikonik kandilli motif ve desenleriyle süslenen ürünler, halka açık bir defilede sergilendi. Elbiselerin göz kamaştıran güzelliği izleyicileri büyüledi. Tokat yazmalarının eşsiz desenleri, sanat dünyasından da yoğun ilgi görüyor; bazı ünlü sanatçıların özel siparişler verdiği biliniyor

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