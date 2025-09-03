Tokat'ın Kalbi Behzat Meydanı ve Çarşısı turizme açılıyor

TOKAT / FATİH KARAMAN

​Tokat'ın tarihi ve kültürel zenginliğinin en önemli noktalarından biri olan Behzat Meydanı ve Çarşısı, turizmde yeni bir cazibe merkezi olmaya hazırlanıyor. Tokat Belediyesi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) arasında imzalanan protokolle, bu tarihi mirasın restorasyonu ve turizme kazandırılması için önemli bir adım atıldı.

​Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, projenin sadece bir restorasyon çalışması olmadığını, aynı zamanda Tokat'ın tarihini ve kültürünü geleceğe taşıyan bir vizyonun parçası olduğunu belirtti. Proje, yaklaşık 1,5 milyon TL bütçeyle hayata geçirilecek ve bu bütçenin 1 milyon TL'si OKA tarafından desteklenecek.

​PROJENİN KAPSAMI VE HEDEFLERİ

​Proje kapsamında yapılacak çalışmalarla, Behzat Meydanı ve Çarşısı'nın hem Tokatlılar hem de şehri ziyaret edenler için daha çekici bir hale gelmesi hedefleniyor:

​Peyzaj ve Renovasyon: Meydanın tarihi dokusunu koruyacak şekilde peyzaj ve renovasyon projeleri hazırlanacak.

​Detaylı Analiz: Mevcut yapıların röleve ve analizleri yapılarak tüm detaylar kayıt altına alınacak.

​Turizm Rotasına Entegrasyon: Proje tamamlandığında, bölge "900 Adımda 900 Yıllık Tarih ve Kültür Rotası" ile birleşerek Tokat'ın turistik potansiyelini artıracak.

​Başkan Yazıcıoğlu, projenin Tokat'ı hem ulusal hem de uluslararası alanda daha fazla ziyaretçi çeken bir destinasyona dönüştüreceğini vurguladı. "Bu proje, üretken belediyecilik anlayışımızın bir yansımasıdır," diyen Yazıcıoğlu, OKA'nın sağladığı desteğin projenin başarısı için hayati önem taşıdığını ifade etti.