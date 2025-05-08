Tokatlı 4 hazine avcısı 2 bin yıllık hazineyi buldu! Gizemli yazının sırrı: Jandarmadan nefes kesen baskın

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zile ilçe merkezindeki bir bağ evinin bahçesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine dün operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda F.Ş. (47), M.Ş. (45) ve Ş.Ş. (49) isimli şüphelilerin bağ evinde kazı yaptığı belirlendi. Kazı alanında 3 metreye 3 metre ebatlarında, üzerinde Antik Yunanca "ΤΡΥΦΗ" yazan ve bir kadın figürü bulunan mozaik ele geçirildi. Şüphelilerin kazı yapılan alanı torbalarla kapatarak gizlemeye çalıştığı tespit edildi.

Olayla ilgili nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. F.Ş., M.Ş. ve Ş.Ş. olay yerinde, bağlantılı oldukları A.Ş. ise ikametinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden F.Ş. ile A.Ş. dün akşam çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak Zile M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi, M.Ş. ve Ş.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen tarihi mozaiğin uzman ekipler tarafından detaylı şekilde inceleneceği öğrenildi. Öte yandan şüphelilerin, buldukları mozaiği yurt dışındaki kişilerle bağlantı kurarak satmaya çalıştıkları iddia edildi.

Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Gözaltına alınan şüphelilerden M.Ş.’nin, 8 Nisan tarihinde mozaik üzerinde kazı yaparken çektiği bir videoyu sosyal medyadan paylaştığı belirlendi. Ayrıca şahsın kazı yaparken sosyal medya hesabından canlı yayın açtığı iddia edildi. Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MOZAİKTEKİ "ΤΡΥΦΗ" NE ANLAMA GELİYOR?

Araştırmaya göre; "ΤΡΥΦΗ", Antik Yunanca’da "lüks", "zarafet" veya "yumuşak yaşam" anlamına gelir. Bu kelime, aşırı rahatlık ve zevk arayışını ifade eder ve genellikle olumsuz bir çağrışım taşır. Bu kelime, "yıpranmak" veya "zayıflamak" anlamına gelen "τρύω" (trýō) fiilinden türetilmiştir. Bu bağlamda, "ΤΡΥΦΗ" yazısı, tarihi bir öğreti ya da mesaj taşıyor olabilir.

Kadın figürü ile birlikte bulunan bu yazı, o dönemin sosyal yapısını veya ideallerini yansıtıyor olabilir. Bazı araştırmalar, böyle bir mozaikte kadın figürünün, o dönemdeki sosyal ve kültürel değerlerle bağlantılı olduğunu göstermektedir. Özellikle bu tür figürler, lüks yaşamın ve toplumsal sınıf farklarının simgesi olabilir.