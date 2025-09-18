Tokat’ta 117 yıl hapis cezalı firari yakalandı

Kaynak: Haber Merkezi
Tokat İl Jandarma Komutanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında; 38 farklı suç dosyasından toplam 117 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E.Ç., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan fiziki ve teknik takip sonucu kıskıvrak yakalandı.

YENİÇAĞ - Tokat / Bayram Kale

Yakalanan firari, adli makamlara teslim edildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliği için en küçük ipuçlarını dahi değerlendirerek, suç ve suçluları adalete teslim etmek amacıyla 7/24 kesintisiz mücadele sürüyor.

