Tokat’ta 117 yıl hapis cezalı firari yakalandı

YENİÇAĞ - Tokat / Bayram Kale

Tokat İl Jandarma Komutanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında; 38 farklı suç dosyasından toplam 117 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E.Ç., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan fiziki ve teknik takip sonucu kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan firari, adli makamlara teslim edildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliği için en küçük ipuçlarını dahi değerlendirerek, suç ve suçluları adalete teslim etmek amacıyla 7/24 kesintisiz mücadele sürüyor.