Tokat’ta 1939 Erzincan depreminin izleri 85 yıl sonra halen görülüyor!

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, 85 yıl önce yaşanan Erzincan Depremi'nin izleri hâlâ gözlemlenebiliyor. 26-27 Aralık 1939 gecesi, merkez üssü Erzincan olan ve 7,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Kelkit Vadisi boyunca büyük yıkıma neden oldu.

33 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Afette yaklaşık 33 bin kişi hayatını kaybederken 116 bin 720 bina ağır hasar gördü veya yıkıldı. Deprem, Reşadiye'de neredeyse tüm yapıları yerle bir etti. Heyelanlar nedeniyle yollar kapandı, yardım çalışmaları ise büyük zorluklarla yürütülebildi. Sarsıntının etkileri yalnızca binalarla sınırlı kalmadı; bölgedeki zemin ve kaya yapısı da derinden etkilendi.

Bugün bile ilçenin bazı noktalarında, o büyük felaketin izleri olarak kaya yüzeylerinde belirgin çatlaklar görülebiliyor.

"DEPREMİN GÜCÜNÜ YARIKLAR GÖSTERİYOR"

Büyüklerinden duyduğu kadarıyla çatlağın Erzincan depremi sonrası oluştuğunu söyleyen Abdullah Bilal Çoşkun; "1939 yılında Erzincan depreminde bu yarıklar oluşmuş. Depremin gücünü bu kaya gösteriyor" dedi.

"DEPREM SONRASI HAMAM TEPESİNDE YARIKLAR OLUŞTU"

Ertan Çiçek ise "1939 yılındaki Erzincan depreminde Reşadiye'de de çok sayıda can kaybı yaşınmış. Bulunduğumuz bölge Hamam Tepesi diye geçiyor. Deprem sonrası bu tepede çatlaklar oluştu" diye konuştu.