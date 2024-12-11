Tokat’ta 2 katlı evde çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: DHA
Tokat’ta 2 katlı evde çıkan yangın kontrol altına alındı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 2 katlı evin 1'inci katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Erbaa ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde Rasim Anayurt'a ait 2 katlı evin 1'inci katında öğle saatlerinde yangın çıktı. Mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese jandarma ve Erbaa Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Komşularının haber verdiği Anayurt, gelindiğinde evinin yandığını görünce büyük üzüntü yaşadı. Evin mutfak ve oturma odasında zarara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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