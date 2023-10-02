Tokat'ta 3 kişinin öldüğü kazada TIR şoförü serbest bırakıldı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, otomobilin TIR'a arkadan çarpıp 3 kişinin öldüğü kazada, TIR sürücüsü Bektaş Kilinç (50), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAYNAK: DHA
Tokat'ta 3 kişinin öldüğü kazada TIR şoförü serbest bırakıldı


Kaza, dün D-100 kara yolu Mutluca köyü mevkisinde meydana geldi. Hüseyin Cahit Erden'in (72) kullandığı 34 CCJ 29 otomobil, Bektaş Kilinç idaresindeki 26 BC 454 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Sürücü Erden ile yanındaki Onay Turhan (75) ve Ballı Turhan'ın (75) hayatlarını kaybettiği kazada, hafif yaralanan TIR şoförü Bektaş Kilinç ise gözaltına alındı.

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Jandarmadaki sorgusu tamamlanan Kilinç, çıkarıldığı mahkemede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazada yaşamını yitiren Cahit Erden, Onay Turhan ve Ballı Turhan otopsi işlemlerinin ardından cenazeleri yakınlarına teslim edilip, memleketleri Gümüşhane'ye götürüldü.

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