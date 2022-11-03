Tokat'ta korkutan deprem

Son dakika haberi: Tokat'ta korkutan bir deprem meydana geldi. Erbaa ilçesindeki 3.7 büyüklüğünde deprem çevre iller ve Samsun'dan da hissedildi.
Tokat'taki depremin derinliği 6.25 olarak kaydedildi.
Son dakika haberi: Tokat'ta korkutan bir deprem meydana geldi. Erbaa ilçesindeki 3.7 büyüklüğünde deprem çevre iller ve Samsun'dan da hissedildi.
Tokat'taki depremin derinliği 6.25 olarak kaydedildi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.