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Tokat'ta korkutan deprem

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 17:54
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Tokat'ta 3.7 şiddetinde deprem

Tokat'ta korkutan deprem
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Son dakika haberi: Tokat'ta korkutan bir deprem meydana geldi. Erbaa ilçesindeki 3.7 büyüklüğünde deprem çevre iller ve Samsun'dan da hissedildi.

Tokat'taki depremin derinliği 6.25 olarak kaydedildi.

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