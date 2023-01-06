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Tokat'ta zincirleme trafik kazası: 11 yaralı

Tokat'ı Sivas'a bağlayan Tokat Çevre Yolu Erenler mevkisinde, 2 otomobil, 2 servis minibüsü, halk otobüsü ve kamyonetin karıştığı kaza meydana geldi.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 11:30
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Tokat'ta 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Tokat'ta zincirleme trafik kazası: 11 yaralı
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Kazada yaralanan Rukiye Poyraz, Gülseren Akyüz, Meral Şenden, Orhan Akgül, Kadriye Kazancı, Mehmet İşeri, Mehmet Polat, Osman Dursun, Ali Dursun ve ismi henüz öğrenilemeyen 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Trafik akışı, kazaya karışan araçlar yoldan çekilene kadar tek şeritten kontrollü sağlandı.

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