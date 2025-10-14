YENİÇAĞ - Tokat / Fatih Karaman

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen ErasmusDays 2025 etkinliklerinin açılışı, Taşlıçiftlik Kampüsü Merkezi Yemekhane önünde gerçekleştirildi.

Açılış törenine Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Rektör Danışmanları, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinlik, açılış kurdelesinin kesilmesiyle başladı.

Erasmus Koordinatörü Öğr. Gör. Melike Aypar Aktanoğlu, açılış konuşmasında Erasmus+ programı ve üniversite bünyesinde yürütülen öğrenci ve personel hareketlilikleri hakkında bilgiler verdi. Aktanoğlu, ErasmusDays etkinliklerinin düzenlenmesinde katkı sağlayan tüm birimlere teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

REKTÖR YILMAZ ULUSLARARASILAŞMA VURGUSU

Açılışta konuşan TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, uluslararasılaşmanın üniversitemizin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu vurgulayarak şu ifadelere yer verdi: “ErasmusDays, kültürlerarası etkileşimi artıran, öğrencilerimizin dünyaya daha geniş bir pencereden bakmasına olanak sağlayan çok değerli bir platform. Üniversitemiz, yürüttüğü uluslararası iş birlikleri ve değişim programlarıyla öğrencilerimize yalnızca akademik değil, kültürel bir zenginlik de kazandırmayı hedeflemektedir. Bu etkinliklerin, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin uluslararası görünürlüğüne önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.”

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERDEN KÜLTÜREL RENKLER

Etkinlik kapsamında Azerbaycan, Senegal, Fildişi Sahili, Filistin, Ürdün, Kamerun, Mısır, Sudan, Suriye, Çad ve Mali’den gelen yabancı uyruklu öğrenciler, kendi ülkelerine özgü kültürel ögeleri tanıttıkları stantlar açarak katılım sağladı. Renkli dans gösterileri ve geleneksel sunumlarla etkinlik alanına büyük bir enerji kattılar.

Ayrıca üniversite birimlerinden TÖMER, Teknoloji Transfer Ofisi & Teknopark, KARMER, TOGÜSEM ile birlikte Kızılay, KADEM, Tokat İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, TEMA Vakfı ve T3 Vakfı da stantlarıyla yer alarak çalışmaları hakkında bilgi paylaştı ve etkinliğe destek sundu.

ErasmusDays 2025 etkinlikleri, farklı kültürlerin bir araya geldiği, etkileşim ve paylaşımın ön planda olduğu renkli bir atmosferde tamamlandı. Etkinlik, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin uluslararasılaşma vizyonuna ve kültürel çeşitliliğe verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.