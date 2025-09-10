Tokat'ta Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi'yle modern dönem başladı

YENİÇAĞ - Tokat / Fatih Karaman

Tokat Belediyesi, toplu taşıma hizmetlerinde çığır açan yeni bir döneme imza attı. Uzun süredir devam eden çalışmalar sonucunda, Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi tam kapasiteyle hizmete girdi. Bu sistem, Kent Kart, modern duraklar, kiosklar ve bir mobil uygulama aracılığıyla şehrin tüm toplu taşıma ağını dijital ve akıllı bir yapıya kavuşturdu.

​YOLCULUK DENEYİMİ BAŞTAN SONA DEĞİŞİYOR

​Bu yeni sistem, vatandaşların toplu taşımayı kullanma şeklini kökten değiştiriyor. Artık otobüs beklerken "acaba ne zaman gelecek?" diye düşünmeye son. Çünkü 12 adet akıllı durak ve mobil uygulama, otobüslerin durağa kaç dakika sonra ulaşacağını anlık olarak gösteriyor.

​Sistemin getirdiği en büyük kolaylıklardan biri de ödeme seçeneklerinin çeşitlenmesi. Artık klasik Kent Kart'ın yanı sıra, mobil uygulama üzerinden sanal kart oluşturabilir ve kartınıza online bakiye yükleyebilirsiniz. Eğer yanınızda kartınız yoksa bile endişelenmenize gerek yok; QR kodla hızlı ve temassız biniş imkanı sayesinde kolayca seyahat edebilirsiniz. Ayrıca, şehrin farklı noktalarına yerleştirilen 8 dolum otomatı ve 20'den fazla bayi sayesinde kartınıza bakiye yüklemek de artık çok daha pratik.

​YÖNETİCİLER İÇİN VERİYE DAYALI PLANLAMA

​Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi sadece vatandaşlara değil, yöneticilere de önemli kolaylıklar sunuyor. Sistem, otobüslerin konumunu, güzergahını ve anlık durumunu 7/24 takip edebiliyor. Araçlardaki ön ve iç kameralar sayesinde de canlı görüntüler izlenebiliyor ve bu veriler bir ay boyunca depolanıyor.

​En önemlisi, sistem yöneticilere veri odaklı kararlar alma imkanı tanıyor. Hangi hatların daha yoğun olduğu, kaç yolcunun seyahat ettiği ve hangi duraklardan ne kadar ücret toplandığı gibi kritik bilgiler anlık olarak takip edilebiliyor. Bu sayede, güzergah ve sefer planlamaları daha verimli hale getirilebiliyor ve ihtiyaç duyulan hatlara hızlıca düzenlemeler yapılabiliyor. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun da belirttiği gibi, bu sistemle birlikte ulaşım ağı daha şeffaf ve modern bir yapıya kavuştu.

​AKILLI KENT YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM

​Yakın gelecekte, şehirdeki Akıllı Trafik Işıkları da bu sisteme entegre edilecek. Böylece Tokat'ın trafik ve ulaşım altyapısı tamamen dijital ve modern bir yapıya dönüşerek "akıllı şehir" hedefine doğru önemli bir adım atılmış olacak.

​Başkan Yazıcıoğlu, bu hizmetin "Üretken Belediyecilik" vizyonunun bir parçası olduğunu ve şehri en son teknolojiyle buluşturmaya devam edeceklerini vurguladı. Tokat'ta toplu ulaşım artık daha hızlı, daha kolay ve daha verimli.