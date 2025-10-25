Tokat'ta ambulansın cip ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Çevreyolu Turhal kavşağında, F.Y. yönetimindeki 60 MB 922 plakalı ambulans, yan yolda yeşil ışık yanan A.Ş. idaresindeki 60 ABD 162 plakalı Nissan markalı cip ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ambulans yan yattı. Kazada ambulansta bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen diğer sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ambulansın, bir vakaya seyir halinde olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.