Tokat’ta ayakkabı boyacıları modern dükkânlarına kavuştu

Kaynak: Haber Merkezi
​Tokat Belediyesi, uzun yıllardır zorlu şartlarda çalışan ayakkabı boyacılarını daha iyi koşullara taşıdı. Sulusokak yolu üzerinde yapımı tamamlanan modern dükkânlar, esnafın hizmetine sunuldu. Bu yeni yerler sayesinde ayakkabı boyacıları, kışın soğuktan, yazın ise sıcaktan korunarak, daha konforlu bir ortamda mesleklerini sürdürebilecek.

Fatih KARAMAN - TOKAT / YENİÇAĞ

​Yeni dükkânlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan ayakkabı boyacıları, sağladığı imkânlardan dolayı Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’na teşekkür etti. Esnaflar, bu modern çalışma ortamının hem kendileri hem de müşterileri için büyük bir rahatlık sağladığını belirtti.

1-004.jpg

​BAŞKAN YAZICIOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

​Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, projenin sadece bir inşaat faaliyeti olmadığını vurguladı. Yazıcıoğlu, "Belediyeciliği sadece taş, toprak, yol yapmak olarak görmüyoruz. Bizim için en önemli mesele; insanımızın gönlüne dokunmak, onların hayatını kolaylaştırmaktır" dedi. Bu projenin, esnafın zorlu şartlarda ekmek mücadelesine bir destek olduğunu ve şehre estetik bir değer kattığını ekledi. Başkan, Tokat'ta her kesimden insana hizmet etmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

