Tokat'ta baba oğul kavgası kanlı bitti

Kaynak: DHA
Tokat'ta baba oğul kavgası kanlı bitti

Tokat’ta baba ile oğlunun tartışması kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine oğlu babasının bacağından yaraladı.

Olay saat 22.00 sıralarında Mehmet Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. B.K. ile oğlu D.K. arasında evde ailevi nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda D.K., tabanca ile babası B.K.'yı bacağından yaraladı. Silah sesini duyan çevredeki komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı baba, yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, D.K. ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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