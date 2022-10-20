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Ahırdaki 195 litre kaçak içki ele geçirildi

Tokat'ta bir ahırda içki üretip piyasaya sürme hazırlığındaki iki kişi gözaltına alındı. 195 litre hazır kaçak içkiye el konuldu.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 12:53
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Tokat'ta bir ahırda kaçak içki üreten 2 kişi yakalandı

Ahırdaki 195 litre kaçak içki ele geçirildi
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Tokat İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, U.E. ile A.G. isimli kişilerin köyde bulunan ahırda kaçak alkol ürettiği ve Tokat şehir merkezine getirerek piyasaya süreceği bilgisine ulaşıldı.

Duyum üzerine harekete geçen ekipler operasyon düzenledi.

Operasyonda 195 litre sahte alkol ele geçirilirken, 2 kişinin de gözaltına alındığı ifade edildi..

(Kaynak: İHA)

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