Ahırdaki 195 litre kaçak içki ele geçirildi

Tokat İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, U.E. ile A.G. isimli kişilerin köyde bulunan ahırda kaçak alkol ürettiği ve Tokat şehir merkezine getirerek piyasaya süreceği bilgisine ulaşıldı.

Duyum üzerine harekete geçen ekipler operasyon düzenledi.

Operasyonda 195 litre sahte alkol ele geçirilirken, 2 kişinin de gözaltına alındığı ifade edildi..

(Kaynak: İHA)