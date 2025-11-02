İlçede yaşayan Y.G. (68) ve eşi S.G'yi (78) telefonla arayan kişiler kendilerini polis olarak tanıtarak adlarının terör örgüne karıştığını söyledi. Zanlılar çiftten 1,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve 1500 avroyu elden aldı. Çift zanlıların hesabına da 645 bin 265 lira havale etti.

Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan çift şikayetçi oldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada zanlıların C.G. (37) ve K.E. (28) olduğunu belirledi.

Zanlılar Antalya'da yakalanarak Tokat'a getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Para ve ziynet eşyaları çifte teslim edildi.