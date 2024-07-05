Tokat'ta bulduğu yaralı yavru leyleği İstanbul'daki evinde besliyor

Yaralı yavru leyleği evinde besliyor

İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan leyleğin ayağının kopmuş olduğunu gören Keskin, hayvanı veterinere götürerek tedavi ettirdi.

Yürüyemeyen ve uçamayan leyleği, kendi başına yaşayamayacağını anlayan Keskin, İstanbul'daki evine getirerek onun bakımını üstlendi.

Metin Keskin, memleketi Tokat'ın Zile ilçesinde, 30 yıldır leyleklerin yuva yaptığı bir yerde yaralı bir leylek yavrusu buldu.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla yuvadan alınan yavru leyleğin ayağına dolanan ip nedeniyle ayağının koptuğu anlaşıldı.

Keskin, yavru leyleği İstanbul'un Pendik ilçesindeki evine götürdü ve balkonunda ona özel bir alan ayırarak beslemeye başladı.

Tek ayağı olmadığı için yürüyemeyen ve uçamayan leyleğin bakımını yapan Keskin, leyleğe protez bir bacak yapılmasının yürümesine veya uçmasına yardımcı olabileceğini düşünüyor.

Keskin, "Tokat Zile'deki 30 yıllık leylek yuvasında üç yavru gördük. Birinin ayağına ip dolandığını fark ettik. İtfaiyeden yardım istedik. İtfaiye yavruyu kurtardı, ama ayağı kopmuştu. Çok kan kaybediyordu, hemen veterinere götürdüm. Tedavisini yaptırdık ve kanamayı durdurduk. Yavru orada yaşayamazdı, bu yüzden İstanbul'a getirdim. Şimdi evimin balkonunda bakıyorum, yemini ve suyunu veriyorum. Ancak yavru leylek için doğal bir ortam ve protez ayak gerekiyor" dedi.

2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yol bakım işçisiyken, Pendik'te yoğun yağış sırasında suya kapılan ve boğulmak üzere olan bir yavru kediyi suni teneffüs yaparak kurtaran Keskin, bu duyarlı davranışıyla basında yer almıştı.