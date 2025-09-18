Tokat'ta büyük dönüşüm başlıyor! Yazıcıoğlu'ndan kentsel dönüşüm atağı

YENİÇAĞ - Tokat / Fatih Karaman

​Tokat Belediyesi, şehirde büyük bir kentsel dönüşüm hamlesi başlattı. Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun seçim vaatlerinden biri olan bu proje, Tokat'ı modern, güvenli ve yaşanabilir bir şehir haline getirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda düzenlenen mahalle toplantılarıyla vatandaşlar sürece aktif olarak dahil ediliyor ve detaylı bilgilendirmeler yapılıyor.

​İLK ADIMLAR ATILDI: TOPLANTILAR BAŞLADI

​Kentsel dönüşüm çalışmalarının ilk adımları, Semerkant ve Kabe-i Mescit Mahallelerinde düzenlenen bilgilendirme toplantılarıyla atıldı. Tokat Belediyesi Düğün Salonunda gerçekleşen bu toplantılara, Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Korkmaz ve Kentsel Dönüşüm Müdürü M. Rahman Öncüer gibi önemli isimlerin yanı sıra mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Toplantılarda, projenin detayları paylaşıldı ve vatandaşların merak ettikleri tüm sorular yanıtlandı. Bu açık ve şeffaf yaklaşım, projeye olan güveni artırıyor.

​BAŞKAN YAZICIOĞLU: "ÜRETKEN BELEDİYECİLİK VİZYONUYLA GELECEĞİ İNŞA EDİYORUZ"

​Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, bu projenin Tokat'ın geleceği için taşıdığı büyük önemi vurguladı. Açıklamasında, "Üretken belediyecilik anlayışımızın bir gereği olarak, hemşehrilerimize söz verdiğimiz kentsel dönüşüm projemizi adım adım hayata geçiriyoruz," dedi. Projenin sadece binaları yenilemekten ibaret olmadığını belirten Yazıcıoğlu, asıl hedeflerinin "depreme dayanıklı, sosyal donatı alanlarıyla zenginleşmiş ve yaşam kalitesi yüksek mahalleler" inşa etmek olduğunu söyledi.

​SIRADAKİ MAHALLELER BELLİ OLDU

​Belediye, kentsel dönüşüm bilgilendirme toplantılarına hız kesmeden devam edeceğini açıkladı. Başkan Yazıcıoğlu, önümüzdeki günlerde Cami-i Kebir ve Erenler mahallelerinde de toplantılar düzenleneceğini duyurdu. Bu toplantılar, şehrin her köşesinde yaşayan vatandaşlara ulaşarak, projenin tüm aşamalarını şeffaf bir şekilde yönetme amacını taşıyor.

​Bu büyük dönüşüm, Tokat'ın çehresini değiştirecek ve gelecek nesillere daha güvenli bir şehir bırakma yolunda atılmış önemli bir adım olarak öne çıkıyor.