Tokat’ta nadir doğa olayı yaşandı! İtfaiye ekipleri seferber oldu

YENİÇAĞ/ TOKAT BAYRAM KALE

Tokat’ın Erbaa ilçesinde görülen akbabayı, çevredeki vatandaşların fark etmesi üzerine olay yerine Erbaa Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

TİTİZ BİR ÇALIŞMAYLA YAKALANDI

İtfaiye ekipleri, akbabayı zarar görmeden yakalayabilmek için titiz bir çalışma yürüttü. Ekipler, hayvanı güvenle yakalamak için ağ kullanarak başarılı bir müdahalede bulundu.

İtfaiye ekipleri tarafından yakalandıktan sonra, akbabanın sağlık durumu incelendi ve yapılan ilk kontrollerde hayvanın genel sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi.

MERAKLI VATANDAŞLAR ELLERİNDE ÇEKİRDEKLE O ANLARI İZLEDİ

Ekiplerin kurtarma operasyonu sırasında, meraklı vatandaşlar akbabayı izlemek için toplandı. Bazı vatandaşlar çaylarını yudumlarken bazıları ise çekirdeklerini yiyerek olayı ilgiyle takip etti. Birçok kişi de cep telefonlarıyla bu anı kayda alarak sosyal medyada paylaştı.

Bu özel misafirin, doğal yaşam alanına geri dönebilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine teslim edileceği açıklandı. Uzmanlar, Erbaa’nın göç yolları üzerinde bulunmasından dolayı bu tür nadir yaban hayvanlarının ilçede zaman zaman görülebileceğine dikkat çekti.