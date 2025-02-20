Tokat'ta cip ile otomobilin çarpışması kamerada: 5 yaralı / Haber eklendi

Kaynak: DHA
Tokat'ta cip ile otomobilin çarpışması kamerada: 5 yaralı / Haber eklendi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Erbaa Küçük Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Amasya'nın Taşova ilçesinden Erbaa'ya gelen Ruşen Varol (46) yönetimindeki 10 AC 117 plakalı cip, kavşakta Emre Kumcu (21) yönetimindeki 60 EJ 151 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile Mehmet Salih Özübek (17), Abdulkadir Kaya (20) ve Hakan Ünal (48) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise araç ve güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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