Tokat'ta deprem!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tokat'ta deprem!

AFAD, Tokat Sulusaray merkezli 4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) tarafından Tokat'ın Sulusaray ilçe merkezli olarak 4.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi.

Saat 23.20'de gerçekleştiği belirtilen depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.

AFAD'ın X hesabından duyurduğu paylaşım şöyle:

Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Sulusaray (Tokat)
Tarih:2024-07-24
Saat:23:20:13 TSİ
Enlem:40.04889 N
Boylam:36.04444 E
Derinlik:7 km

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Kandilli Rasathanesi tarafından X hesabından yapılan paylaşımda ise depremin gerçekleştiği yer bilgisinde Tokat'ın Dutluca-Sulusaray bölgesi olduğu belirtildi.

Kandilli, depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyururken, depremin 5 km derinlikte meydana geldiği bilgisini paylaştı.

Kandilli'nin paylaşımı şöyle:

DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT)
24.07.2024, 23:20:11 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 5.0 km

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