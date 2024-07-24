Tokat'ta deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) tarafından Tokat'ın Sulusaray ilçe merkezli olarak 4.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi.
Saat 23.20'de gerçekleştiği belirtilen depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.
AFAD'ın X hesabından duyurduğu paylaşım şöyle:
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Sulusaray (Tokat)
Tarih:2024-07-24
Saat:23:20:13 TSİ
Enlem:40.04889 N
Boylam:36.04444 E
Derinlik:7 km
Kandilli Rasathanesi tarafından X hesabından yapılan paylaşımda ise depremin gerçekleştiği yer bilgisinde Tokat'ın Dutluca-Sulusaray bölgesi olduğu belirtildi.
Kandilli, depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyururken, depremin 5 km derinlikte meydana geldiği bilgisini paylaştı.
Kandilli'nin paylaşımı şöyle:
DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT)
24.07.2024, 23:20:11 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 5.0 km