Tokat'ta deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) tarafından Tokat'ın Sulusaray ilçe merkezli olarak 4.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi.

Saat 23.20'de gerçekleştiği belirtilen depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.

AFAD'ın X hesabından duyurduğu paylaşım şöyle:

Büyüklük:4.0 (Mw)

Yer:Sulusaray (Tokat)

Tarih:2024-07-24

Saat:23:20:13 TSİ

Enlem:40.04889 N

Boylam:36.04444 E

Derinlik:7 km

Kandilli Rasathanesi tarafından X hesabından yapılan paylaşımda ise depremin gerçekleştiği yer bilgisinde Tokat'ın Dutluca-Sulusaray bölgesi olduğu belirtildi.

Kandilli, depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyururken, depremin 5 km derinlikte meydana geldiği bilgisini paylaştı.

Kandilli'nin paylaşımı şöyle:

DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT)

24.07.2024, 23:20:11 TSİ

Büyüklük: 4.0

Derinlik: 5.0 km