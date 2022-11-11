11 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tokat'ta devrilen otomobilin motoru yerinden fırladı

Tokat'ta devrilen otomobilin motoru yerinden fırladı

Tokat'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 18:38
Takip Et

Tokat'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Tokat'ta devrilen otomobilin motoru yerinden fırladı
+
Aa
-

 

Gökhan Üzüm idaresindeki 60 HU 298 plakalı otomobil, Tokat-Niksar kara yolu Karakaya köyü yakınlarında bariyere çarparak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada otomobilin motoru yaklaşık 200 metre ileriye fırladı, araç parçaları yola savruldu.

Bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, kara yolunda temizlik yapılması ve aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

(AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
1
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
2
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
3
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu! ''Kendisine verilen görevi yerine getiriyor''
4
﻿Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu! ''Kendisine verilen görevi yerine getiriyor''
﻿Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu! ''Kendisine verilen görevi yerine getiriyor''
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
5
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿MEB’in yapacağı sınav için şaibe iddiası: Sorular elden ele dolaşıyor
6
﻿MEB’in yapacağı sınav için şaibe iddiası: Sorular elden ele dolaşıyor
﻿MEB’in yapacağı sınav için şaibe iddiası: Sorular elden ele dolaşıyor
﻿Van'da kar yağışı: Yollar beyaza büründü
7
﻿Van'da kar yağışı: Yollar beyaza büründü
﻿Van'da kar yağışı: Yollar beyaza büründü
﻿UEFA İrfan Can Kahveci'yi seçti
﻿UEFA İrfan Can Kahveci'yi seçti
﻿UEFA İrfan Can Kahveci'yi seçti
﻿Berber tıraşa 4 bin lira istedi, tartışma karakolda bitti
﻿Berber tıraşa 4 bin lira istedi, tartışma karakolda bitti
﻿Berber tıraşa 4 bin lira istedi, tartışma karakolda bitti
﻿Adanaspor'da 23. Eyüp Arın dönemi
﻿Adanaspor'da 23. Eyüp Arın dönemi
﻿Adanaspor'da 23. Eyüp Arın dönemi
﻿Uşak'ta eşi tarafından bıçaklanan yaşlı kadın hayatını kaybetti
﻿Uşak'ta eşi tarafından bıçaklanan yaşlı kadın hayatını kaybetti
﻿Uşak'ta eşi tarafından bıçaklanan yaşlı kadın hayatını kaybetti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.