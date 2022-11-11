Tokat'ta devrilen otomobilin motoru yerinden fırladı

Gökhan Üzüm idaresindeki 60 HU 298 plakalı otomobil, Tokat-Niksar kara yolu Karakaya köyü yakınlarında bariyere çarparak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada otomobilin motoru yaklaşık 200 metre ileriye fırladı, araç parçaları yola savruldu.

Bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, kara yolunda temizlik yapılması ve aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

(AA)